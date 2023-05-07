Авербух прокомментировал состояние Костомарова

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал журналистам 7 мая, что его коллега олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров постепенно восстанавливается.

«Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме. Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», — сказал он журналистам.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что Костомарову поставили пробные протезы. По словам источника, фигурист испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, но с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.

Врачи оценивают общее состояние Костомарова как стабильное.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.