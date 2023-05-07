Лесной пожар перекинулся на жилые дома в деревне Речкина Тюменской области

В деревне Речкина Тюменской области загорелись шесть строений. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар начался в одном из жилых домов. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. В результате пламя охватило шесть строений. Информации о погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент с огнем борются 49 человек. Задействовано девять единиц техники.

Также отмечается, что накануне в деревне Речкина и еще в трех поселках Тюменской области прошла эвакуация жителей. Причиной стала угроза природных пожаров.

Ранее, 5 мая, в результате пожара в селе Успенка, расположенном в том же районе, что и Речкина, сгорели 13 зданий. По данным МЧС, неподалеку от этого села начался лесной пожар. В результате порывистого ветра огонь перекинулся на жилые дома. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время сообщения о лесных пожарах также приходят из Свердловской области. Ранее, 7 мая, сообщалось, что площадь лесных пожаров в регионе увеличилась до 33 тыс. га леса. В этот день «Известия» публиковали кадры с камер системы мониторинга лесных пожаров, на которых видно, что небо над городом Ржев Свердловской области оказалось окутано дымом из-за пожара.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.