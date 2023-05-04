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Два вертолета задействованы в тушении пожара в Тюменской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В тушении пожара в селе Успенка Тюменской области задействованы два вертолета Ми-8. Об этом 4 мая сообщили в администрации села.

Отмечается, что всего к борьбе с огнем привлечены более 120 человек и свыше 50 единиц техники.

В МЧС по региону также заявили, что к месту возгорания была дополнительно направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек и четырех единиц техники. Основные усилия подразделений будут направлены на защиту домов и тушение горящих построек.

На предоставленных ведомством кадрах видно, как пожарные машины едут в горящий населенный пункт, чтобы приступить к работе. В то же время огнеборцы поливают охваченные огнем постройки из шлангов.

Пожар начался в лесном массиве, однако из-за сильного ветра перекинулся на 13 жилых домов. В превентивных целях спасатели эвакуировали 79 человек из домов, расположенных рядом с лесом. Помимо этого, сообщается об эвакуации 45 маломобильных человек из дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

Спасенных жителей села отправят в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный Тюменской области. Глава Тюменского района Светлана Иванова также призвала жителей Успенки покинуть свои дома, пока идет борьба с огнем.

Местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что обливали дома водой в надежде спасти хоть что-то. Однако позже администрация села запретила людям набирать воду самостоятельно.

СУ Следственного комитета России по Тюменской области начало процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). В рамках данной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действию или бездействию должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на данный момент погибших и пострадавших в результате пожара нет.

О сильном пожаре в селе Успенка стало известно ранее в этот день. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович сообщил, что пожар может распространиться на соседние населенные пункты.

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