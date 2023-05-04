В Тюменской области эвакуировали 79 человек из-за пожара

В селе Успенка Тюменской области в результате распространившегося природного пожара сгорело 10–11 домов, тушение осложняют ветер и погодные условия. Об этом 4 мая сообщает источник «Известий».

В главном управлении МЧС России по Тюменской области рассказали, что из-за пожара эвакуированы 79 человек.

«Из 30 жилых домов населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники. Дополнительно задействовано два вертолета Ми-8 с водосливным устройством», — сообщило ведомство в Telegram.

По прибытии спасатели зафиксировали в селе верховой лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений. Также из дома престарелых «Милосердие» были эвакуировано 45 маломобильных граждан, еще 370 — из детского психоневрологического диспансера.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович сообщил, что пожар может распространиться на соседние населенные пункты.

«Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации», — сообщил он.

Ранее, 25 апреля, крупный пожар начался в поселке Сосьва в Свердловской области. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухостоя. На тушение были направлены вертолет и группировка пожарных.

Всего сгорело 114 жилых домов, кафе-бар и магазин, без крова осталось около 660 человек. Также была уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Восстановить жилой фонд поселка планируется в течение одного строительного сезона.

Согласно данным Следственного комитета (СК) России, в результате ЧП погибли два человека — мужчина и женщина. Было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности.