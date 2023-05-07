В МГУ заявили о растущих шансах на выполнение условий России в зерновой сделке

Шансы на то, что страны Запада начнут выполнят условия России и зерновая сделка будет продлена, растут. Об этом 7 мая заявил «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Чирков напомнил, что зерновая сделка уже довольно долгое время действует без выполнения интересных России условий, среди которых, в частности, страхование вывоза российской сельхозпродукции, возвращение поставок сельскохозяйственной техники в Россию, вывод Россельхозбанка из-под санкций.

По мнению политолога, западные страны в настоящее время понимают, что Россия больше не станет продлевать зерновую без выполнения этих требований.

«Ну и альтернативы у стран Запада, кроме как пойти на исполнение договоренностей со своей стороны, просто нет, иначе зерновая сделка будет остановлена. Это не раз заявлялось российской стороной, но сделка продолжалась по гуманитарным соображениям. Теперь же даже гуманитарный повод становится неочевидным», — отметил Чирков.

В связи с этим эксперт высказал уверенность, что западный прагматизм возьмет верх и позволит продлить зерновую сделку с выполнением условий, интересных России.

Накануне, 6 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по вопросу зерновой сделки пройдет в скором времени. В ней примут участие Россия, Турция, Украина, ООН.

Днем ранее в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша анонсировали сроки встречи по зерновому вопросу в Стамбуле — она состоится на следующей неделе.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Турция неоднократно поддерживала РФ в вопросе отстаивания тех требований, которые обещала выполнить ООН.

На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН. Так, в этом месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, диалог будет продолжаться, несмотря на то что Москва видит мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.