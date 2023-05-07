В Оренбурге после ЧП с каруселью в парке задержали руководство обслуживающих компаний
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- В Оренбурге после ЧП с каруселью в парке задержали руководство обслуживающих компаний
В Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где 6 мая рухнула карусель с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.
Известно, что по факту обрушения карусели возбуждено и дело о халатности.
ЧП с каруселью произошло накануне. В мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма в парке аттракционов Оренпарка. Следователи начали проверку.
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