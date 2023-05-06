СК начал проверку после падения карусели в Оренбурге

Следователи начали проверку после падения карусели в Оренпарке, сообщили 6 мая в следственном управлении Следственного комитета России по Оренбургской области.

«Проводится проверка по факту падения карусели в Оренпарке по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Об инциденте сообщалось ранее в этот же день. Аттракцион рухнул во время работы.

В мэрии Оренбурга заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма.

Согласно последним данным, около 20 человек пострадали. По информации минздрава, 15 были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.