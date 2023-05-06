При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек

Около 20 человек пострадали при ЧП на аттракционе «Вихрь» в парке «Оренпарк» в Оренбурге. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

«Пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — сообщили в УМВД.

По данным минздрава, 15 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте работают экстренные спецслужбы, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об инциденте сообщалось ранее в этот же день. Аттракцион рухнул во время работы. В этот момент на нем находились взрослые и дети.

По предварительной версии, причиной обрушения карусели стал сбой в работе аттракциона.