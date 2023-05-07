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В Германии решили не выделять дополнительные средства на беженцев

Tagesschau: правительство ФРГ не хочет выделять землям дополнительные средства на беженцев
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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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Власти Германии решили не выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев. Об этом сообщает 6 мая портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства.

Из-за наплыва беженцев федеральные земли и муниципалитеты настаивают на выделении дополнительных средств на размещение людей. На следующей неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет встречу с главами правительств земель и обсудит вопросы по обеспечению беженцев.

Однако, как отмечает портал, федеральное правительство, скорее всего, не будет увеличивать помощь беженцам. Так, в проекте документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев оно указывает на то, что не готово выделять деньги землям сверх уже согласованных сумм.

В настоящее время в Германию, в частности, пребывают беженцы с Украины.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
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Ранее, 29 апреля, стало известно, что украинские беженцы в Восточной Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четыре месяца назад власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь же речь идет о том, чтобы вдвое урезать социальные выплаты.

До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев.

В конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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