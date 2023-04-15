В Германии только 10% из всех украинских беженцев имеют работу

В Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Об этом 15 апреля сообщает Bild со ссылкой на службу занятости.

Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев. Выяснилось, что лишь каждый десятый из них работает. В службе занятости изданию сообщили, что около 35 тыс. украинцев получают гражданские пособия, в том числе 11,5 тыс. детей. При этом работают на момент исследования только 6,5 тыс. украинцев, 1,1 тыс. занимаются подработкой. Оставшиеся, по данным агентства по трудоустройству, могут быть пенсионерами, студентами или самозанятыми.

Президент совета округов Саксонии и глава округа Лейпциг Генри Грайхен обратил внимание на то, что украинские беженцы получают пособия, что не стимулирует их на поиски работы.

«Есть лишь ограниченные возможности для сокращения пособий, если кто-то не хочет работать. Это касается всех безработных. Зачем кому-то идти на работу, когда у него столько же или даже больше в кармане в сравнении с доходом гражданина?» — задался вопросом Грайхен.

Ранее, 11 апреля, газета Le Figaro писала, что в Германии начались массовые протесты из-за наплыва беженцев: граждане республики были обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев.

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. Отмечалось, что в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, затем стали преобладать нарушения в отношении украинских эмигрантов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.