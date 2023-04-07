В Германии зарегистрировали около 6 тыс. связанных с Украиной преступлений

Правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. Об этом 7 апреля сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имели антироссийскую направленность. В дальнейшем преобладали нарушения в отношении выходцев с Украины.

Органы фиксировали оскорбления, повреждения имущества, нанесения граффити и другие формы вандализма, а также случаи насилия. Более трети правонарушений были зарегистрированы в первые 13 недель с начала конфликта.

Ранее, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами охлаждения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

7 марта украинские беженцы заявили, что подвергаются оскорблениям со стороны немцев. Было зафиксировано несколько случаев, когда им портили автомобили. Многие пострадавшие не сообщали о происшествиях в правоохранительные органы из-за страха, что ситуация только усугубится.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что в Европе украинских беженцев лишают родительских прав и забирают детей. По данным издания «Страна.ua», только в Германии было больше 100 случаев, когда у беженцев забирали детей.