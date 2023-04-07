Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Общество
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
Мир
Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня
Мир
Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Здоровье
В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

В Германии зарегистрировали около 6 тыс. связанных с Украиной преступлений

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. Об этом 7 апреля сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имели антироссийскую направленность. В дальнейшем преобладали нарушения в отношении выходцев с Украины.

Органы фиксировали оскорбления, повреждения имущества, нанесения граффити и другие формы вандализма, а также случаи насилия. Более трети правонарушений были зарегистрированы в первые 13 недель с начала конфликта.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

Ранее, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами охлаждения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

7 марта украинские беженцы заявили, что подвергаются оскорблениям со стороны немцев. Было зафиксировано несколько случаев, когда им портили автомобили. Многие пострадавшие не сообщали о происшествиях в правоохранительные органы из-за страха, что ситуация только усугубится.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что в Европе украинских беженцев лишают родительских прав и забирают детей. По данным издания «Страна.ua», только в Германии было больше 100 случаев, когда у беженцев забирали детей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023