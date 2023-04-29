Украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансирования

Украинские беженцы в Восточной Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Об этом рассказали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.

Журналисты отметили, что еще четыре месяца назад власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь же речь идёт о том, чтобы вдвое урезать социальные выплаты.

По словам одной из беженок, полное сворачивание программ поддержки — лишь вопрос времени. Уже сейчас люди рискуют остаться без крыши над головой из-за неподъемной стоимости аренды (в Бухаресте цены на жилье достигают €400 – 500 в месяц).

«Румыния уже потратила сотни миллионов евро на беженцев <...> У нас ограниченное бюджетное пространство, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан: румын и иностранцев», — заявил официальный спикер правительства Дэн Карбунару.

Также в публикации упоминается, что аналогичные трудности из-за приема беженцев испытывают и другие государства: в частности, Польша, Чехия и Словакия.

В конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке — Польша (1 563 386), далее — Германия (1 055 323), Чехия (489 865), Италия (169 837), Испания (166 832), Великобритания (161 400), Болгария (152 515), Франция (118 994), Румыния (113 086), Молдавия (108 885) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.