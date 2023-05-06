Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина

Врачи закончили оперировать писателя Захара Прилепина, который пострадал 6 мая при подрыве автомобиля в Нижегородской области.

Как сообщает источник «Известий», его состояние стабильное.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Прилепин приходил в себя, но введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстановиться.

Сообщалось, что у Прилепина была тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

По горячим следам участковыми был задержан один из подозреваемых. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

СК устанавливает и других лиц, причастных к совершению теракта. Источник «Известий» сообщает, что уже задержан второй возможный причастный.