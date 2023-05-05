Эксперты объяснили укрепление рубля

Укрепление рубля связано с ослаблением оттока капитала и ростом продаж валюты экспортерами, которые ранее могли привлекать внутренние займы для выплаты налогов и финансирования рублевых расходов, считает вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. Об этом он рассказал «Известиям» 5 мая.

По его мнению, изменения нефтяной конъюнктуры оказывают меньшее влияние на курс.

«Также поддержку рублю могло оказать закрытие зарубежных корсчетов российских банков, что приводит к вынужденным продажам иностранной валюты», — отметил Кузавов.

Эксперт предположил, что в ближайшее время курс рубля вряд ли будет сильно меняться. Вероятно, можно ждать стабилизации российской нацвалюты недалеко от текущих уровней, добавил он.

«При этом мы видим, что внутренний спрос в экономике начал активно восстанавливаться, а это должно стимулировать дальнейший рост импорта. На горизонте полугода-года это, скорее всего, будет оказывать умеренное давление на российскую валюту», — подытожил Кузавов.

Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский указал на то, что волатильность рубля остается высокой.

«Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на Urals и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен чуть ниже отметки в 80 рублей за доллар. Более низкие цены на нефть в сравнении с прошлым годом привели к снижению сальдо счета текущих операций в I квартале этого года, c $69,8 млрд до $18,6 млрд, что является самой низкой цифрой для сезонно сильного I квартала с 2016 года. В условиях снижения притока валюты по текущему счету влияние локальных потоков по финансовому счету может быть заметно более высоким, что приводит к большим колебаниям», — объяснил он.

Согласно данным на сайте Мосбиржи, к 18:15 мск доллар достиг 77,18 рубля, евро — 85,29 рубля. 4 мая на время закрытия торгов доллар находился на уровне 78,05 рубля, евро — 86,18 рубля.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обратил внимание на то, что российская валюта добилась успеха и укрепилась в связи с общим ослаблением доллара. Так, выросли и рисковые активы, среди которых биткоин, акции, нефть.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.