Названы причины укрепления рубля

Российская валюта добилась успеха и укрепилась в связи с общим ослаблением доллара, рассказал «Известиям» 4 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт отметил, что помимо рубля выросли и рисковые активы: биткоин, акции, нефть. При этом российская нацвалюта за последние две недели укрепилась к доллару почти на 5%.

«Доллар продавали в ожидании заседания ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США, на котором было принято решение повысить ставку на 5,25%. Еще один негативный фактор — неопределенность с потолком госдолга США. Это позволило рублю еще сильнее укрепить позиции. Если падение доллара усилится, рубль получит дополнительную поддержку. Однако стоит учитывать, что данный эффект может носить временный характер», — объяснил Антонов.

По словам аналитика, есть вероятность, что после длинных майских праздников курс доллара может восстановиться до 83 рублей.

«Дело в том, что после введения санкций и ограничений со стороны Центробанка для поддержания финансовой стабильности валютный рынок стал низколиквидным. Проблема с дефицитом бюджета нерешенная. Нефть заметно подешевела, а значит, из-за этого снизятся поступления в бюджет. Если предложение валюты уменьшится, курс доллара быстро вернется обратно», — сказал он.

В случае большого дефицита бюджета ослабление американской валюты может ограничиться уровнем в 77 рублей, при этом верхнее значение доллара находится в мае между 83,5–85 рублями, считает эксперт.

В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, говоря об укреплении рубля, предположил, что это отложенный эффект влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку российских компаний. Он обратил внимание на то, что в конце марта — начале апреля нефть существенно подорожала, вместе с этим уже несколько месяцев планомерно уменьшается дисконт в ценах на поставляемое из РФ сырье. В результате всё это приводит к увеличению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке, объяснил эксперт.

«В последние недели наблюдается активное снижение котировок нефти, однако заранее заложить эту динамику в курс рубля почти некому, поскольку после февраля 2022 года на российском валютном рынке резко сократилось количество спекулянтов и инвесторов, по большей части за счет ухода нерезидентов. В основном сделки совершают экспортеры и импортеры, которые исходят из своих текущих потребностей в инвалюте и рублях, а также собственной возможности их удовлетворить исходя из динамики внешнеторгового оборота. Отсюда заметный временной лаг (отставание. — Ред.) между изменениями мировых цен на углеводороды и реакции на этот фактор со стороны курса рубля», — заключил Бабин.

Ранее в этот день сообщалось, что курсы доллара и евро опустились до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно. Так, согласно информации Мосбиржи, к 15:58 мск американская валюта торговалась за 77,97 рубля, а евро доходил до отметки в 85,95 рубля. При этом, по данным на момент закрытия основных торгов, доллар достиг 78,05 рубля, евро — 86,18 рубля.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.