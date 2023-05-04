Курсы доллара и евро опустились до самых низких за месяц значений

Курсы доллара и евро опустились до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 4 мая.

Доллар опустился ниже 78 рублей. По данным на 15:58 американская валюта торговалась за 77,97 рубля.

В то же время евро упал ниже 86 рублей, доходя до отметки 85,95 рубля.

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 рублям. Он высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 рубля за доллар.

2 мая директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году.

До этого, 1 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.