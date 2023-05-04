Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Экономика
Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
В Нидерландах заявили о проработке вопроса поставок F-16 Украине
Экономика
Курсы доллара и евро опустились до самых низких за месяц значений
Мир
Киев счел необоснованными компенсации польским фермерам
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Белом доме заявили об обеспечении Украины всем необходимым для контрнаступления
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

Курсы доллара и евро опустились до самых низких за месяц значений

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курсы доллара и евро опустились до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 4 мая.

Доллар опустился ниже 78 рублей. По данным на 15:58 американская валюта торговалась за 77,97 рубля.

В то же время евро упал ниже 86 рублей, доходя до отметки 85,95 рубля.

По осени посчитали: рублю прописали укрепление к сентябрю до 77 за доллар
Что сыграет в пользу нацвалюты и в чем в таких условиях лучше держать деньги

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 рублям. Он высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 рубля за доллар.

2 мая директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году.

До этого, 1 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023