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Экономист оценил вероятность возвращения курса доллара к 60 рублям

Экономист Беляев назвал условия для возвращения курса доллара к 60 рублям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 рублям. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил в среду, 3 мая.

По словам специалиста, курс доллара по отношению к рублю в своем базовом значении зависит от соотношения общего состояния экономик Америки и России. Он отметил, что первый квартал текущего года в российской экономике охарактеризовался застоем. Это обусловило постепенное сползание рубля вниз. А сейчас экономика стала показывать признаки оживления, и рубль стал укрепляться.

По мнению Беляева, в ближайшее время возвращение доллара к отметке в 60 рублей вряд ли возможно. Он высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 рубля за доллар.

Аналитик добавил, что в американской экономике сейчас происходят не самые лучшие события. Некоторые банки и компании теряют свою устойчивость, банкротятся и уходят с экономического ландшафта. Это происходит потому, что для США ключевая ставка в 5% слишком высока и тяжела. При этом Беляев констатировал, что до банковского краха в Америке еще далеко.

«В результате под долларом начинает колебаться определенный пьедестал, на котором он стоит. Плюс еще сужается его сфера действия в глобальной экономике — это всё тоже подрывает основы прочности доллара. Это может указывать на то, что рубль еще может укрепиться. Я вижу предел — максимум до 75 в ближайшее время», — сказал Беляев в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день курс доллара на валютных торгах опускался ниже 79 рублей впервые с 4 апреля, передает RT.

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Ранее, 2 мая, курс доллара по итогам торгов 2 мая упал на 63 копейки, до 79,62 рубля, пишет «Москва 24» Кроме того, курс юаня опустился на девять копеек, до 11,5 рубля, а евро подешевел на 91 копейку, до 87,77 рубля.

В тот же день директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году.

До этого, 1 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.

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