Курс доллара по итогам торгов 2 мая упал до 79,6 рубля

Курс доллара по итогам торгов 2 мая упал на 63 копейки, до 79,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Кроме того, курс юаня опустился на девять копеек, до 11,5 рубля, а евро подешевел на 91 копейку, до 87,77 рубля.

Ранее в этот же день директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в разговоре с «Известиями» указал, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также заявил, что в настоящее время тенденции для ослабления российской национальной валюты не наблюдается.

Вместе с тем накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напротив допустил, что в мае доллар может достигнуть 85 рублей.

В конце января первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1.