Эксперты спрогнозировали курс рубля на май

В мае серьезного ослабления рубля не ожидается, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.

«Третью неделю подряд пара доллар/рубль крутится вокруг уровня 81,6 рубля, евро/рубль — 89,8 рубля. На май торговые диапазоны находятся между уровнями 78,5–85 рублей за доллар и 86,5–95 рублей за евро», — отметил он.

Аналитик отметил, что российская валюта ослабляется с начала года из-за низких цен на нефть и роста дефицита бюджета. Как он объяснил, основным фактором снижения доходов стало уменьшение объема нефтегазовых доходов примерно в два раза из-за сильного падения цен на нефть, а также снижение объемов экспорта в связи с переориентацией на новые рынки сбыта.

«Курс рубля в мае 2023 года может зависеть от многих различных факторов экономической и политической ситуации в мире и в России. Стабильность мировой экономики может положительно сказаться на курсе рубля, так как Китай и Индия будут больше закупать нефти и газа», — сказал Антонов.

Кроме того, по его словам, решение Центрального банка России относительно сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых не должно повлиять на динамику курса рубля.

«В мае не ожидается усиления санкций, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаем, при этом тест долларом уровня 85 рублей составляет больше 80%. Здесь ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть <…>. Мосбиржа в связи с майскими праздниками не будет проводить торги 1 и 9 мая. Торговые объемы по рублевым парам должны сохраниться на уровнях апреля», — подытожил он.

В свою очередь, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что прогноз по валюте на такой короткий горизонт, как месяц, в целом имеет низкую надежность, потому что курс во многом будет зависеть от новостного фона и выходящих данных, касающихся в том числе экспортных доходов и состояния бюджета.

«Тем не менее так как последняя волна ослабления рубля имела эмоциональную природу и не была обусловлена ухудшением долгосрочных факторов, определяющих динамику рубля, таких как состояние экономики или инфляция, а также состояние платежного баланса (он по итогам I квартала оказался очень похож на I квартал 2021 года), то следует ожидать обратного движения на длинном горизонте. Исходя из этого, я бы ставил на укрепление рубля в ближайшие месяцы», — сказал Брагин.

При этом первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подчеркнул, что российская экономика пошла на подъем. По его словам, I квартал показал положительную динамику — «всё соответственно растет и положительно сказывается на котировках национальной валюты». Эксперт не ожидает существенных изменений курса.

«Я считаю, что валютный рынок будет находиться на стабильных значениях, и, соответственно, потребительские цены тоже будут находиться на тех же уровнях, которые наблюдаем. Чем дальше к лету, тем больше будет овощей и фруктов. Это всё будет благоприятно сказываться на ценах и на инфляционных процессах», — заключил Сигал.

Согласно сайту Мосбиржи, на закрытии торгов 28 апреля курс находился на уровне 80,25 рубля за доллар, 88,675 рубля за евро. При этом ранее в тот же день евро опускался ниже 88 рублей впервые с 6 апреля, доллар падал ниже 80 рублей.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов 24 апреля привел прогноз, согласно которому в начале мая курс рубля может находиться в диапазоне 72–75 рублей за доллар.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.