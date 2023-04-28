Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Курс рубля после короткого перерыва возобновил рост. Таким образом, согласно данным Московской биржи, 28 апреля евро впервые с 6 апреля стал стоить дешевле 88 рублей.
В свою очередь курс доллара опустился ниже 80 рублей.
Расчетами на «завтра» доллар на 13:53 упал на 1,35 рубля (до 79,98 рубля), а евро — на 1,87 рубля (до 87,85 рубля). В свою очередь, курс юаня снизился на 17 копеек, составив 11,53 рубля.
10 апреля зампред ЦБ России Алексей Заботкин объяснял, что снижение курса российского рубля стало результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки России из-за ее проседания в начале года.
С начала 2023 года курс российской валюты снизился на Мосбирже на 13%. Так, 10 апреля за доллар предлагали по 82,4 рубля. Курс евро ЦБ устанавливал в 90,28 рубля.
Ранее, в конце марта, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.
25 апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе.