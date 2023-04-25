Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею

Медведев допустил в перспективе отказ от доллара и евро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 апреля допустил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе.

«Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития. <...> Вероятный крах МВФ, Всемирного банка <...> не за горами, и следствие — это отказ от евро и доллара как мировых резервных валют», — сказал он на марафоне «Знание».

По мнению Медведева, будут распространяться цифровые валюты, так как для этого созданы уже все предпосылки.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом для Российской Федерации на текущий момент. По мнению главы Минфина, доллар стал опасным.

При этом 11 апреля бывший министр финансов России Михаил Задорнов сообщил, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют.

Вместе с тем 6 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023