Медведев допустил в перспективе отказ от доллара и евро

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 апреля допустил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе.

«Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития. <...> Вероятный крах МВФ, Всемирного банка <...> не за горами, и следствие — это отказ от евро и доллара как мировых резервных валют», — сказал он на марафоне «Знание».

По мнению Медведева, будут распространяться цифровые валюты, так как для этого созданы уже все предпосылки.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом для Российской Федерации на текущий момент. По мнению главы Минфина, доллар стал опасным.

При этом 11 апреля бывший министр финансов России Михаил Задорнов сообщил, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют.

Вместе с тем 6 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.