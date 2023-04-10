Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля

Снижение курса российского рубля стало результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки России из-за ее проседания в начале года. Об этом 10 апреля заявил зампред Центрального банка (ЦБ) России Алексей Заботкин.

«Ослабление курса — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года», — сказал финансист на заседании рабочей группы в Государственной думе.

По словам Заботкина, далее динамика поступления средств, полученных от экспорта, будет более гладкой.

С начала 2023 года курс российской валюты снизился на Мосбирже на 13%. Так, 10 апреля за доллар предлагали по 82,4 рубля. ЦБ установил курс евро на понедельник в 90,28 рубля.

В пятницу американская валюта торговалась на уровне 82,185 рубля.

До этого, 6 апреля, эксперты Газпромбанка, ФГ «Финам», TeleTrade и «БКС Мир инвестиций» рассказали «Известиям», что спад курса рубля должен остановиться в ближайшие недели апреля. Они отметили, что с 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%.

Ранее, в конце марта, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.