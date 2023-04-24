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Эксперт объяснил снижение стоимости доллара и спрогнозировал курс в начале мая

Эксперт Шатов: до конца апреля и в начале мая курс может быть в диапазоне 72–75 рублей за $1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Наблюдаемое локальное снижение курса до уровня 81 рубля за $1 обусловлено ростом сырьевых цен и, соответственно, увеличением объема продажи валюты со стороны экспортеров, объяснил «Известиям» 24 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Произошло небольшое снижение дисконта к цене российской нефти марки Urals, а также была увеличена прокачка «Газпрома» на европейском направлении. Всё это положительно сказывается на объеме нефтегазовых доходов», — уточнил он.

Эксперт напомнил, что в конце апреля обычно происходит уплата налога на прибыль, что в свою очередь оказывает ограниченную поддержку российской валюте. Однако, по его словам, это влияние несколько размыто и зачастую не столь значительно.

«Несмотря на дальнейшее сокращение профицита текущего счета платежного баланса РФ постепенно меры балансирования бюджетной политики и стабилизации финансовой системы могут оказывать поддержку курсу национальной валюты», — считает Шатов.

Партнер Capital Lab назвал важным фактором стабилизации курса постепенную адаптацию экспортных поставок к введению потолка цен на нефть и продажу юаней из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила.

«Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка может оказать влияние на стабилизацию курса рубля в апреле-мае текущего года. До конца апреля и в начале мая курс рубля будет лежать в диапазоне 72–75 рублей за $1», — спрогнозировал Шатов.

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Ранее в этот день курс доллара на Мосбирже опускался ниже 81 рубля впервые с 10 апреля текущего года. Как следует из данных на сайте биржи, к 16:03 мск американская валюта поднялась до 81,24 рублей.

7 апреля опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что к концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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