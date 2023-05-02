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Эксперты спрогнозировали поведение курса рубля

Аналитик Брагин: в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля, считает директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Об этом он сообщил «Известиям» 2 мая.

«На горизонте месяц курс рубля может исполнять самые разные кульбиты следуя за новостным потоком. То неожиданный дефицит бюджета, то очередные санкции, то данные о торговом балансе, перечеркивающие всё вышесказанное. Принимая крайнюю непредсказуемость движений на коротком горизонте, остается ориентироваться на долгосрочные факторы. И с этой точки зрения для рубля ситуация выглядит намного понятнее», — сказал он.

Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году. Так, регулятор считает, что экономика РФ вырастет на 0,5–2,5% (ранее допускалось снижение на 1% и рост на 1%). Текущая инфляция остается умеренной, а показатели платежного баланса вернулись к значениям, близким к 2021 году, добавил аналитик.

«Всё это говорит о том, что веских причин для устойчивого ослабления рубля нет, и если последняя волна движения курса была вызвана эмоциональными причинами (о том же говорит рост объемов операций с долларом на Мосбирже), то следует ожидать обратного движения (укрепления рубля) в обозримой перспективе. Может быть, это произойдет и в мае», — Брагин.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал так же заявил, что в настоящее время тенденции для ослабления российской национальной валюты не наблюдается.

«Сейчас не наблюдается тенденции для дальнейшего ослабление рубля и наоборот. В страну идет стабильный поток долларов от продажи энергоресурсов и других экспортных товаров. Никаких значительных изменений в ценах не будет, даже ближе к лету будут дешевле, то есть чем ближе к лету, тем будут дешевле продукты», — заключил он.

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Согласно данным сайта Мосбиржи, к 17:49 мск доллар достиг 79,68 рубля, евро — 87,64 рубля.

Накануне сообщалось, что, по мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в мае серьезного ослабления рубля не прогнозируется. По его словам, на май торговые диапазоны находятся между уровнями 78,5–85 рублей за доллар и 86,5–95 рублей за евро.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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