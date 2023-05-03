Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
NYT узнала о непригодности переданных Киеву САУ PzH 2000 к условиям распутицы
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Армия
ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на валютных торгах 3 мая опускался ниже 79 рублей впервые с 4 апреля. Это следует из данных Московской биржи.

Так, в 11:30 американская валюта стоила 78,97 рубля. К 12:20 цена доллара поднялась до 79,2.

Стоимость евро в то же время упала на 0,25% и составила 87,24 рубля, юаня — 11,438 рубля.

Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Количество торгующих в национальных валютах государств выросло в несколько раз с начала года

Ранее, 2 мая, курс доллара по итогам торгов 2 мая упал на 63 копейки, до 79,62 рубля. Кроме того, курс юаня опустился на девять копеек, до 11,5 рубля, а евро подешевел на 91 копейку, до 87,77 рубля.

В тот же день директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году.

До этого, 1 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023