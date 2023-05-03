Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Курс доллара на валютных торгах 3 мая опускался ниже 79 рублей впервые с 4 апреля. Это следует из данных Московской биржи.
Так, в 11:30 американская валюта стоила 78,97 рубля. К 12:20 цена доллара поднялась до 79,2.
Стоимость евро в то же время упала на 0,25% и составила 87,24 рубля, юаня — 11,438 рубля.
Ранее, 2 мая, курс доллара по итогам торгов 2 мая упал на 63 копейки, до 79,62 рубля. Кроме того, курс юаня опустился на девять копеек, до 11,5 рубля, а евро подешевел на 91 копейку, до 87,77 рубля.
В тот же день директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться и 28 апреля Центробанк РФ повысил прогноз по ВВП в 2023 году.
До этого, 1 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.