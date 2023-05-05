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Боррель заявил об отсутствии желания у ЕС тратить деньги на Украину

Боррель: ЕС предпочел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Европейские страны с большим желанием потратили бы бюджетные средства на социальную политику своих государств, а не на Украину. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, выступая на конференции в итальянской Флоренции. Трансляцию его выступления вел Youtube-канал EUI TV.

«ЕС хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы», — сказал Боррель.

Однако, по его словам, у ЕС нет выбора, иначе Киев падет. Глава еродипломатии также добавил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Брюссель продолжит поставки оружия и боеприпасов.

Ранее, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале прошлого года, Боррель заявил, что, начиная с 2014 года, Европейский союз потратил на Украину столько средств, сколько не получало ни одно другое государство.

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3 мая стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как следует из заявления ЕК, €500 млн планируется выделить из бюджета Евросоюза и €1 млрд из Европейского фонда мира. Также отмечалось, что 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил своих западных коллег о катастрофической ситуации, которая может произойти, если будет продолжена поддержка Украины. Он заявил, что тот путь, который выбрали его коллеги по НАТО и Евросоюзу, действуя по указке США, приведет к развалу экономик и потере суверенитета европейских государств, а в дальнейшем — к вооруженному конфликту.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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