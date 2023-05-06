Программа мероприятий на День Победы 2023 в Москве

Вся Россия 9 мая отмечает День Победы — праздник, одновременно полный гордости и печали. По всей стране проходят торжественные мероприятия, граждане отдают дань памяти ветеранам и предкам. Кроме того, торжество на государственном уровне объявлено выходным днем вместе с предшествующим ему 8 мая. У россиян есть возможность отдохнуть и посетить достопримечательные места и праздничные события. Куда сходить в Москве на 9 мая 2023 — читайте в материале «Известий».

Парад Победы в Москве 9 мая 2023

Центральным событием праздника станет Парад Победы, который пройдет в Москве на Красной Площади. Начало шествия запланировано на 10:00. В параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допускал, что в шествии также примут участие бойцы, участвующие в специальной военной операции.

И хотя допуск на Красную площадь осуществляется лишь по пригласительным билетам, «Известия» собрали в своем материале лучшие площадки, с которых можно будет увидеть военную технику и участников парада.

Бессмертный полк в Москве 2023

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в альтернативном формате. Вместо шествия по улицам города с фотографиями предков-героев гражданам предложили новые способы рассказать о своих родственниках, которые отличились во времена ВОВ.

Основная программа проекта пройдет в онлайн-режиме на сайте «Бессмертного полка». Потомкам необходимо приложить к фотографии предка всю известную информацию — годы жизни, звание, род войск, участие в боевых действиях и полученные награды.

Также поучаствовать в акции можно, разместив фото героя на стекле автомобиля, без ущерба для обзора водителю. Портреты появятся в общественном транспорте, автомобилях такси, экстренных служб и многих других.

Кроме того, граждане смогут поместить фото предка на одежду или заказать бесплатную футболку в МФЦ. Также у потомков есть возможность рассказать о своих родственниках в соцсетях.

Улица Героев на День Победы 2023 в Москве

С 6 по 8 мая в столице будет проходить тематическая акция «Улица Героев». Волонтеры Москвы и активисты молодежного сообщества «STOлица» раздадут всем желающим знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. Список локаций для раздачи насчитывает более 20 наименований, кроме того, 21 точка работает на «Московских ярмарках».

Целью проекта является информирование жителей об истории названий улиц Москвы и увековечение исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне.

Парки Москвы на День Победы 2023

В рамках Дня Победы в крупнейших парках Москвы пройдут торжественные мероприятия, праздничные концерты и традиционный вечерний салют. Также организаторы подготовят тематические выставки и экскурсии.

На территории ВДНХ будут проходить различные мастер-классы, экскурсии и тематические выставки, посвященные Дню Победы. Участникам мероприятий покажут, как изготавливать поделки для ветеранов и праздничные брошки, а также расскажут о подвигах советских солдат в формате документальных фотографий.

На территории комплекса «Сказка» в Крылатском праздничные мероприятия пройдут с 6 по 9 мая. Посетители смогут принять участие в различных играх, эстафетах и конкурсах с розыгрышами ценных призов. В День Победы в парке состоится выставка военной техники, откроется полевая кухня. Мероприятия будут сопровождаться тематической музыкой.

В парке «Зарядье» состоится концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» от академического хора русской песни радио «Орфей». Музыканты представят зрителям известные тематические песни, такие как «Синий платочек», «Соловьи», «Смуглянка» и другие. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по московскому времени.

Концерты и спектакли в Москве на День Победы 2023

Помимо «Зарядья», праздничную программу подготовили и другие площадки столицы. Например, на сцене «Москонцерта» артисты и коллективы исполнят песни Дунаевского, Хренникова, Мокроусова, Лебедева-Кумача и других именитых авторов в рамках программы «Эх, путь-дорожка фронтовая!».

В театре «Поколение» в сопровождении симфонического оркестра представят музыкальный спектакль «Севастопольский вальс».

В свою очередь МХТ имени Чехова организует в 19:00 литературные чтения, в основе которых фрагменты повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Программа предназначена как для взрослых, так и для детей от 12 лет и старше.

В Русском духовном театре «Глас» в это же время начнется спектакль «Спасибо деду за Победу!». В Театре на Таганке — спектакль по поэзии и песням военных лет «Четыре тоста за Победу».

Салют в Москве на День Победы 2023

Кульминацией праздника, как ожидается, станет традиционный праздничный салют в 22:00. Фейерверки запускают десятки площадок в разных частях города. Как правило, небесное шоу можно увидеть в небе над парками столицы: Кузьминки, Люблино, Таганским парком, Парком Горького и другими. Полный список представлен в специальном материале «Известий».