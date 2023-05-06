Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший американский разведчик предрек разгром ВСУ к началу осени
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Происшествия
Пятеро человек пострадали в массовом ДТП в Симферополе
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Общество
На счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей
Мир
В Берлине разрешили вывешивать флаг Украины 8 и 9 мая
Мир
В США призвали Зеленского доказать недопустимость коррупции на Украине
Мир
Захарова назвала США бездельниками из-за госдолга в $31,4 трлн
Мир
CNN указал на потерю эффективности HIMARS из-за работы российских глушителей
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Карчаа сообщил о снижении опасности затопления Запорожской области
Мир
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Сюжет:

Программа мероприятий на День Победы 2023 в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вся Россия 9 мая отмечает День Победы — праздник, одновременно полный гордости и печали. По всей стране проходят торжественные мероприятия, граждане отдают дань памяти ветеранам и предкам. Кроме того, торжество на государственном уровне объявлено выходным днем вместе с предшествующим ему 8 мая. У россиян есть возможность отдохнуть и посетить достопримечательные места и праздничные события. Куда сходить в Москве на 9 мая 2023 — читайте в материале «Известий».

Парад Победы в Москве 9 мая 2023

Центральным событием праздника станет Парад Победы, который пройдет в Москве на Красной Площади. Начало шествия запланировано на 10:00. В параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допускал, что в шествии также примут участие бойцы, участвующие в специальной военной операции.

И хотя допуск на Красную площадь осуществляется лишь по пригласительным билетам, «Известия» собрали в своем материале лучшие площадки, с которых можно будет увидеть военную технику и участников парада.

Бессмертный полк в Москве 2023

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в альтернативном формате. Вместо шествия по улицам города с фотографиями предков-героев гражданам предложили новые способы рассказать о своих родственниках, которые отличились во времена ВОВ.

Основная программа проекта пройдет в онлайн-режиме на сайте «Бессмертного полка». Потомкам необходимо приложить к фотографии предка всю известную информацию — годы жизни, звание, род войск, участие в боевых действиях и полученные награды.

Также поучаствовать в акции можно, разместив фото героя на стекле автомобиля, без ущерба для обзора водителю. Портреты появятся в общественном транспорте, автомобилях такси, экстренных служб и многих других.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
Какие именно танки, бронеавтомобили и ЗРК увидят зрители в Москве и регионах России

Кроме того, граждане смогут поместить фото предка на одежду или заказать бесплатную футболку в МФЦ. Также у потомков есть возможность рассказать о своих родственниках в соцсетях.

Улица Героев на День Победы 2023 в Москве

С 6 по 8 мая в столице будет проходить тематическая акция «Улица Героев». Волонтеры Москвы и активисты молодежного сообщества «STOлица» раздадут всем желающим знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. Список локаций для раздачи насчитывает более 20 наименований, кроме того, 21 точка работает на «Московских ярмарках».

Целью проекта является информирование жителей об истории названий улиц Москвы и увековечение исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне.

Парки Москвы на День Победы 2023

В рамках Дня Победы в крупнейших парках Москвы пройдут торжественные мероприятия, праздничные концерты и традиционный вечерний салют. Также организаторы подготовят тематические выставки и экскурсии.

На территории ВДНХ будут проходить различные мастер-классы, экскурсии и тематические выставки, посвященные Дню Победы. Участникам мероприятий покажут, как изготавливать поделки для ветеранов и праздничные брошки, а также расскажут о подвигах советских солдат в формате документальных фотографий.

На территории комплекса «Сказка» в Крылатском праздничные мероприятия пройдут с 6 по 9 мая. Посетители смогут принять участие в различных играх, эстафетах и конкурсах с розыгрышами ценных призов. В День Победы в парке состоится выставка военной техники, откроется полевая кухня. Мероприятия будут сопровождаться тематической музыкой.

Своя война: что снимают, сочиняют и пишут о Великой Отечественной
Новые произведения про события 1941–1945 годов привлекают всё больше публики

В парке «Зарядье» состоится концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» от академического хора русской песни радио «Орфей». Музыканты представят зрителям известные тематические песни, такие как «Синий платочек», «Соловьи», «Смуглянка» и другие. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по московскому времени.

Концерты и спектакли в Москве на День Победы 2023

Помимо «Зарядья», праздничную программу подготовили и другие площадки столицы. Например, на сцене «Москонцерта» артисты и коллективы исполнят песни Дунаевского, Хренникова, Мокроусова, Лебедева-Кумача и других именитых авторов в рамках программы «Эх, путь-дорожка фронтовая!».

В театре «Поколение» в сопровождении симфонического оркестра представят музыкальный спектакль «Севастопольский вальс».

В свою очередь МХТ имени Чехова организует в 19:00 литературные чтения, в основе которых фрагменты повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Программа предназначена как для взрослых, так и для детей от 12 лет и старше.

«Теперь имена героев будут звучать громко»
Как новые регионы России отпразднуют 9 Мая

В Русском духовном театре «Глас» в это же время начнется спектакль «Спасибо деду за Победу!». В Театре на Таганке — спектакль по поэзии и песням военных лет «Четыре тоста за Победу».

Салют в Москве на День Победы 2023

Кульминацией праздника, как ожидается, станет традиционный праздничный салют в 22:00. Фейерверки запускают десятки площадок в разных частях города. Как правило, небесное шоу можно увидеть в небе над парками столицы: Кузьминки, Люблино, Таганским парком, Парком Горького и другими. Полный список представлен в специальном материале «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023