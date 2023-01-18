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Салют на День Победы в Москве 9 мая 2023 года: где смотреть, во сколько

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно по случаю праздника в Москве запускают салют. Яркие залпы можно наблюдать с 22:00 на площадках во всех округах Москвы, которые опубликованы ниже. Продолжительность — около 10 минут.

Полная программа мероприятий на 9 мая 2023 года будет опубликована на нашем сайте в разделе «День Победы».

Где в Москве смотреть салют на День Победы

ЦАО:

  • Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9),
  • Лужники (Лужнецкая набережная),
  • Таганский парк (Таганская улица, владения 40–42),
  • Сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3),
  • Парк «Красногвардейские пруды»,
  • Сад имени Баумана (Старая Басманная улица, владение 15а, строение 4),
  • Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами).

ЗАО:

  • Парк Победы на Поклонной горе, аллея Партизан,
  • Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки,
  • Улица Заречье, дом 3,
  • Около культурного центра «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43).

СВАО:

  • ВДНХ (площадь между северными воротами ВДНХ и улицей Сельскохозяйственной),
  • Парк «Яуза» (рядом с домом 43а на Енисейской улице),
  • Лианозовский парк (Угличская улица, дом 13),
  • Парк «Чермянка» (район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда).

СЗАО:

  • Парк «Митино» (улица Рословка, дом 5, на территории за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»),
  • Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 50–70).

САО:

  • Парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 2б).

ВАО:

  • Парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1),
  • Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7),
  • Измайловский парк (территория городка имени Баумана),
  • Перовский парк (улица Лазо, владение 7).

ЮАО:

  • Парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а),
  • Зона набережной Москвы-реки (район улицы Борисовские Пруды).

ЮЗАО:

  • Парк «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, дом 3),
  • Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),
  • Парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22),
  • Район Обручевский (территория универсальной спортивной площадки).

ЮВАО:

  • Парк Кузьминки (улица Заречье, площадка РОСТО).

ЗелАО:

  • Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда).

ТиНАО:

  • Городской округ Щербинка (улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры городского округа Щербинка в городе Москве),
  • Троицк (улица Физическая, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени Лебедева РАН),
  • Поселение Краснопахорское, рядом с парком Победы (улица Октябрьская, территория велотрека),
  • Поселение Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на улице Юбилейной).

Специально для наших читателей — как будем отдыхать на майские в 2023 году.

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