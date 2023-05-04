Попытка срыва выступления делегации РФ на саммите ПАЧЭС попала на видео

Попытка членов Верховной рады Украины сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попала на видео. Ролик в четверг, 4 мая, предоставило посольство РФ в Турции.

На предоставленных кадрах видно, как группа людей встает за спиной главы российской делегации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой с украинским флагом. Также слышно, как спикер парламента Турции Мустафа Шентоп просит участников акции воздержаться от неуместных действий.

О попытке сорвать выступление делегации РФ стало известно ранее в этот день. Тимофеева назвала действия украинской стороны цирком и подчеркнула, что попытка срыва не удалась.

В декабре 2022 года Тимофеева сообщила, что российская делегация решила приостановить взносы в ПАЧЭС из-за демарша Украины. Перед началом заседания украинская делегация вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание.

ПАЧЭС создана в 1993 году. В нее входят Россия, Украина, Турция, Сербия, Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния и Северная Македония.