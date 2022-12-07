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РФ приостановила выплату взносов в ПА Черноморского экономического сотрудничества

РФ приостановила выплату взносов в ПА Черноморского экономического сотрудничества из-за выпадов Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде из-за демарша представителей Украины, заявила 7 декабря председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

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В столице Сербии во вторник проходит юбилейное 60-е заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. На открытии выступили председатель парламента Сербии Владимир Орлич и глава МИД Ивица Дачич.

Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация России покинула заседание.

«Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы <...> отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран», — отметила Тимофеева.

Она объяснила, что решение о приостановке уплаты членских взносов было принято потому, что без конструктива и здравого смысла работать там, по мнению Тимофеевой, бессмысленно и бесполезно.

В то же время она уточнила, что Россия не приостанавливает членство в организации.

В феврале депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство страны в организации. Парламентарий подверг это решение критике и заявил, что без Российской Федерации ни один совет не будет иметь смысла, так как она является самой большой страной.

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