Украинская делегация попыталась сорвать выступление России на саммите ПАЧЭС

Представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на проходящем в Анкаре саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом заявила в четверг, 4 мая, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», — сказала она журналистам.

Глава делегации добавила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Другие подробности инцидента не приводятся.

В четверг в Анкаре делегация Федерального собрания РФ во главе с Тимофеевой принимает участие в юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.

Ранее Тимофеева сообщала, что на заседании, которое состоялось в декабре 2022 года в Белграде, украинцы пытались добиться исключения России из организации, которую сама же РФ создала вместе с Турцией. Представители Украины перед началом заседания вывесили перед своим столом национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание.

Тогда же из-за демарша Украины российская делегация решила приостановить взносы ПАЧЭС. При этом отмечалось, что Россия не приостанавливает членство в организации. Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра экономической стратегии объединения.

ПАЧЭС создана в 1993 году. В нее входят Россия, Украина, Турция, Сербия, Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния и Северная Македония.