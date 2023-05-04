Арестован третий подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани

Суд арестовал третьего подозреваемого в причастности к убийству аниматоров в Краснодарском крае. Как сообщили 4 мая в объединенной пресс-службе судов региона, Демьян Кеворкьян заключен под стражу до 30 июня.

«Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Кеворкьян заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

На предоставленном пресс-службой видео Кеворкьян дважды заявил, что выступает против видеосъемки, после чего отвернулся от камеры.

Ранее в этот день на тот же срок были арестованы Арам Татосян и Анатолий Двойников. Всех троих подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

О задержании трех подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко стало известно 3 мая. По данным следствия, 28 апреля на дороге около станицы Березанской Выселковского района подозреваемые напали на аниматоров и похитили их наличные деньги и банковские карты. После этого злоумышленники убили их и скрыли тела, а также сожгли автомобиль Чубко, чтобы замести следы.

Тело Чубко было найдено с признаками насильственной смерти. Позже в лесополосе следователи обнаружили тело Мостыко.

Как сообщил Telegram-канал «112», Кеворкьян был судим за кражи, разбой, незаконное хранение оружия и вымогательство.

1 мая на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль позже забрал эвакуатор.

Жена Чубко Дарья рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.