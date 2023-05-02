Жена пропавшего на Кубани аниматора восстановила хронологию событий

Супруга пропавшего в Краснодарском крае аниматора Кирилла Чубко восстановила хронологию событий в день исчезновения ее 37-летнего мужа и его 19-летней коллеги Татьяны Мостыко, поиски которых ведутся уже четвертые сутки. О том, что произошло в тот день, она 2 мая рассказала «Известиям».

Аниматоры 28 апреля выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они бесследно пропали.

По словам собеседницы издания, в тот день Кирилл и Татьяна поехали на мероприятие, которое должно было начаться в 20:00. Уже через полчаса супруг сообщил ей, что они собираются выезжать обратно, а в районе 21:30 рассказал о проблемах с машиной.

«В 21:30 он мне записывает голосовое сообщение, говорит, что не знает, когда приедет, попали в яму. И неизвестно, сколько будет занимать ремонт. Мы с ним поговорили, он сказал, что будет думать, что делать», — отметила она.

В 22:08 муж снова вышел на связь и сообщил, что они приехали забирать колесо у его одногруппника, которого нашли в станице Березанская.

«В последний раз мы с ним созвонились, он сказал, что они сидят в машине и ждут, пока пройдет дождь, а потом будут ремонтировать. В последний раз я ему написала сообщение в 00:40. Он мне не ответил, и я уснула», — отметила жена Кирилла.

Примерно в 6 утра она проснулась и обнаружила, что ни мужа, ни машины нет. Примерно в 08:30 ей ответила на звонок Татьяна. Однако девушка не смогла внятно объяснить, где находятся она и Кирилл. В это же время с банковских карт мужчины начались списания. Первый перевод был сделан около полуночи, последний — в 05:45. За несколько часов с его счетов было списано почти 200 тыс. рублей.

Далее телефоны Кирилла и Тани были недоступны.

Ранее, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае был обнаружен сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России, видно, что машина полностью выгорела. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль уже забрал эвакуатор.

Тогда же следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

В настоящий момент следователи при поддержке отдела криминалистики и управления уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавших. Особое внимание спасатели уделяют участку местности, где в ночь исчезновения людей один из местных жителей слышал крики о помощи. По его словам, они доносились со стороны леса.

Ход расследования поставлен на контроль главой регионального СУ СК России Андреем Масловым.

Поиски продолжаются. Следком представил список примет исчезнувших.

Рост Кирилла Чубко (21.12.1985) составляет 170 см, у мужчины худощавое телосложение, карие глаза и коротко стриженные волосы рыжего цвета. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки.

Татьяна Мостыко (02.09.2003) — девушка среднего роста (160 см), худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.