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Жена пропавшего на Кубани аниматора восстановила хронологию событий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Супруга пропавшего в Краснодарском крае аниматора Кирилла Чубко восстановила хронологию событий в день исчезновения ее 37-летнего мужа и его 19-летней коллеги Татьяны Мостыко, поиски которых ведутся уже четвертые сутки. О том, что произошло в тот день, она 2 мая рассказала «Известиям».

Аниматоры 28 апреля выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они бесследно пропали.

По словам собеседницы издания, в тот день Кирилл и Татьяна поехали на мероприятие, которое должно было начаться в 20:00. Уже через полчаса супруг сообщил ей, что они собираются выезжать обратно, а в районе 21:30 рассказал о проблемах с машиной.

«В 21:30 он мне записывает голосовое сообщение, говорит, что не знает, когда приедет, попали в яму. И неизвестно, сколько будет занимать ремонт. Мы с ним поговорили, он сказал, что будет думать, что делать», — отметила она.

В 22:08 муж снова вышел на связь и сообщил, что они приехали забирать колесо у его одногруппника, которого нашли в станице Березанская.

«В последний раз мы с ним созвонились, он сказал, что они сидят в машине и ждут, пока пройдет дождь, а потом будут ремонтировать. В последний раз я ему написала сообщение в 00:40. Он мне не ответил, и я уснула», — отметила жена Кирилла.

Примерно в 6 утра она проснулась и обнаружила, что ни мужа, ни машины нет. Примерно в 08:30 ей ответила на звонок Татьяна. Однако девушка не смогла внятно объяснить, где находятся она и Кирилл. В это же время с банковских карт мужчины начались списания. Первый перевод был сделан около полуночи, последний — в 05:45. За несколько часов с его счетов было списано почти 200 тыс. рублей.

Далее телефоны Кирилла и Тани были недоступны.

Ранее, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае был обнаружен сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России, видно, что машина полностью выгорела. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль уже забрал эвакуатор.

Тогда же следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

В настоящий момент следователи при поддержке отдела криминалистики и управления уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавших. Особое внимание спасатели уделяют участку местности, где в ночь исчезновения людей один из местных жителей слышал крики о помощи. По его словам, они доносились со стороны леса.

Ход расследования поставлен на контроль главой регионального СУ СК России Андреем Масловым.

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Поиски продолжаются. Следком представил список примет исчезнувших.

Рост Кирилла Чубко (21.12.1985) составляет 170 см, у мужчины худощавое телосложение, карие глаза и коротко стриженные волосы рыжего цвета. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки.

Татьяна Мостыко (02.09.2003) — девушка среднего роста (160 см), худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.

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