Стали известны новые детали исчезновения аниматоров под Краснодаром

«Известия» во вторник, 2 мая, выяснили новые подробности исчезновения аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко в Краснодарском крае.

Пропавшие 28 апреля выехали из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Они возвращались по трассе М-4 «Дон» после выступления: 19-летняя Мостыко подрабатывала ведущей, а 37-летний Чубко владел агентством по организации корпоративов и свадеб.

Во время последнего телефонного звонка они сообщили, что у машины Hyundai пробито колесо. Аниматоры были вынуждены остановиться на загородной трассе. К ним подошли два человека и предложили свою помощь. Чубко уехал с новым знакомым, его коллега осталась в автомобиле.

Спустя какое-то время с их банковских карт начали списываться деньги. В ночь на 2 мая стало известно о задержании первого подозреваемого по делу, однако официально эта информация не подтверждена.

В то же время в лесополосе был обнаружен обгоревший автомобиль Hyundai, на котором передвигались пропавшие. В распоряжении «Известий» появились кадры с места, где была обнаружена выгоревшая дотла машина. Сам автомобиль уже забрал эвакуатор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

Поиски пропавших продолжаются.

2 мая были опубликованы видеозаписи с места поисков пропавших.