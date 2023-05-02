Появились кадры с места поисков пропавших под Краснодаром аниматоров

2 мая опубликованы кадры с места поисков пропавших в Краснодарском крае аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко.

28 апреля 37-летний Чубко и 19-летняя Мостыко выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на машине Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Последний раз их видели около станицы Березанской.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

1 мая Следственный комитет России опубликовал кадры сгоревшего автомобиля пропавших аниматоров. Их не было ни внутри машины, не возле. Транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании исчезновения мужчины и девушки.

По информации «Известий», сотрудники правоохранительных органов рассматривают в том числе версию об убийстве аниматоров. Особое внимание спасатели уделяют участку местности, где в ночь исчезновения людей один из местных жителей слышал крики о помощи. По его словам, они доносились со стороны леса.