СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров

Автомобиль пропавших на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае аниматоров был найден сожженным. Кадры опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России 1 мая.

На публикуемых ведомством кадрах видно, как автомобиль полностью выгорел. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Местонахождение мужчины и девушки до сих пор устанавливается.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании исчезновения мужчины и девушки.

По данным «Известий», сотрудники правоохранительных органов рассматривают в том числе версию об убийстве аниматоров. Особое внимание спасатели уделяют участку местности, где в ночь исчезновения людей один из местных жителей слышал крики о помощи. По его словам, они доносились со стороны леса.

Накануне следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, после того как 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести во время поездки по трассе М-4 «Дон».

По информации следствия, 28 апреля они выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Последний раз их видели около станицы Березанской.