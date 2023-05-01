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Дело возбудили по факту исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»

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Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
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Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как два человека пропали без вести во время поездки по трассе М-4 «Дон». Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Последний раз их видели около станицы Березанской.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»). В настоящий момент следователи при поддержке отдела криминалистики и управления уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавших. Ход расследования поставлен на контроль главой регионального СУ СК России Андреем Масловым.

Также Следком представил список примет исчезнувших:

Рост Кирилла Чубко (21.12.1985) составляет 170 см, у мужчины худощавое телосложение, карие глаза и коротко стриженые волосы рыжего цвета. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки.

Татьяна Мостыко (02.09.2003) — девушка среднего роста (160 см), худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.

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Накануне стало известно, что двух девочек пяти и семи лет, пропавших в Нижегородской области, нашли живыми. 29 апреля дети ушли гулять и не вернулись. Где они находились всё это время, не уточняется. К поиску были привлечены 11 сотрудников полиции ОМВД по городу и уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, два кинолога и патрули наружной службы.

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