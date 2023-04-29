В Нижегородской области пропали две малолетние девочки

Двух малолетних девочек разыскивают полицейские и волонтеры в Нижегородской области. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники полиции принимают меры к розыску двух несовершеннолетних девочек (2015 и 2018 годов рождения), ушедших из дома сегодня в Кстовском районе по улице Вишенской около 11:00», — отметили правоохранители.

Как следует из информации поисково-спасательного отряда «Волонтер», пропали две сестры. Девочки ушли гулять и пока домой не вернулись.

К поиску детей привлечены 11 сотрудников полиции ОМВД по городу и уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, два кинолога и патрули наружной службы.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в Твери безвестно пропали два несовершеннолетних мальчика 2010 и 2011 годов рождения. Дети ушли вместе гулять и не вернулись. Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Детей нашли на следующий день, они были переданы родителям.