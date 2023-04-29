Пропавших в Нижегородской области девочек нашли живыми

Двух девочек, пропавших в Нижегородской области, нашли живыми. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Скоро они будут переданы законным представителям», — рассказали в ведомстве.

Информацию о том, что девочки найдены, подтвердили и в поисково-спасательной организации «Волонтер», занимавшейся их поиском. Где дети были всё это время, не уточняется.

Девочки пяти и семи лет ушли гулять и пропали ранее в субботу. К поиску были привлечены 11 сотрудников полиции ОМВД по городу и уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, два кинолога и патрули наружной службы.

До этого, 24 апреля, сообщалось, что в Твери безвестно пропали два несовершеннолетних мальчика 2010 и 2011 годов рождения. Их нашли на следующий день, они были переданы родителям.