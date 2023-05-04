Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора

В Ленинградском районе Краснодарского края следователи Следственного комитета России обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко.

«Накануне ночью в ходе проведения следственных действий в лесополосе следователями обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Расследование уголовного дела об убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ продолжается. Сейчас следователи и криминалисты краевого управления СКР продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

«Назначен полный комплекс судебных экспертиз», — информирует Следственный комитет РФ.

Тело Чубко было обнаружено с признаками насильственной смерти 3 мая.

В убийстве подозревают 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Сообщается, что Кеворкьян был судим за кражи, разбой, незаконное хранение оружия и вымогательство, он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Трех мужчин задержали.

Позже мать Кеворкьяна заявила о его невиновности. Она сказала, что ее «сын не убийца».

1 мая на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе.

Жена Чубко Дарья рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.