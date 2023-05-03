Мать подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани заявила о его невиновности

Мать Демьяна Кеворкьяна, подозреваемого в убийстве аниматоров в Краснодарском крае, заявила 3 мая «Известиям», что он не убийца.

«Мой сын — не убийца. Что случилось? Не знаю. Телевизор смотрела, что его сначала взяли, потом отпустили», — сказала она.

Ранее в этот день в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко. По данным ведомства, задержанные напали на них и похитили их наличные деньги и банковские карты. После этого злоумышленники убили аниматоров. Позже они сокрыли их тела, а также сожгли автомобиль Чубко.

По данным Telegram-канала 112, убийцами оказались 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян и двое местных жителей — 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян. Сообщается, что Кеворкьян был судим за кражи, разбой, незаконное хранение оружия и вымогательство. Также мужчина был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Однако официального подтверждения этой информации нет.

1 мая на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль позже забрал эвакуатор.

Жена Чубко Дарья, в свою очередь, рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.