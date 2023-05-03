В Краснодаре задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров

Следователями краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела об исчезновении аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко были задержаны трое мужчин. Их подозревают в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю 3 мая.

По версии следствия, вечером 28 апреля 30-, 31- и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района.

«Увидев стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, у фигурантов возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащих им денежных средств и других ценностей», — рассказали в СК.

По данным ведомства, задержанные напали на 37-летнего Чубко и 19-летнюю Мостыко и похитили их наличные деньги и банковские карты. После этого злоумышленники убили аниматоров. Позже они сокрыли их тела, а также сожгли автомобиль Чубко, чтобы скрыть следы.

Отмечается, что тело Чубко было обнаружено с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается.

В СК указали, что мужчин подозревают в совершении преступления, предусмотренными п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»). В настоящее время с задержанными работают следователи и криминалисты. В ближайшее время в суд будут направлены ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Telegram-канала 112, убийцами оказались 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян и двое местных жителей — 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян. Сообщается, что Кеворкьян был судим за кражи, разбой, незаконное хранение оружия и вымогательство. Также мужчина был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль позже забрал эвакуатор.

Позже в тот день следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Жена Чубко Дарья, в свою очередь, рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.