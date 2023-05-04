Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в причастности к убийству аниматоров в Краснодарском крае. Как сообщили 4 мая в Объединенной пресс-службе судов региона, Арам Татосян и Анатолий Двойников пробудут под стражей до 30 июня.

Обоих мужчин арестовали на 1 месяц 28 суток. На предоставленных пресс-службой суда кадрах видно, как подозреваемых ведут в зал суда. При этом Двойников пытается закрыться от камер и отказывается разговаривать с журналистами.

Двойникова и Татосяна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

О задержании трех подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко стало известно 3 мая. По данным следствия, 28 апреля на дороге около станицы Березанской Выселковского района подозреваемые напали на аниматоров и похитили их наличные деньги и банковские карты. После этого злоумышленники убили их и скрыли тела, а также сожгли автомобиль Чубко, чтобы замести следы.

Тело Чубко было найдено с признаками насильственной смерти. Позже в лесополосе следователи обнаружили тело Мостыко.

Как сообщил Telegram-канал «112», третий подозреваемый Демьян Кеворкьян был судим за кражи, разбой, незаконное хранение оружия и вымогательство.

1 мая на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль позже забрал эвакуатор.

Жена Чубко Дарья рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.