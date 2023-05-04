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Суд Петербурга зарегистрировал дело против Невзорова за отсутствие пометки иноагента

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Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
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Приморский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы административного дела в отношении журналиста Александра Невзорова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Александра Невзорова) о нарушении им работы в этом статусе. Об этом сообщается вTelegram-канале объединенной пресс-службы судов города 4 мая.

Дело зарегистрировано об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением. Отмечается, что 22 марта Невзоров в своем Telegram-канале опубликовал пост без специальной пометки, указывающей на то, что эта информация распространена иностранным агентом либо касается его деятельности.

В Роскомнадзоре считают, что действия журналиста привели к нарушению прав граждан на получение полной и достоверной информации о ее распространителе. Материалы были переданы судье.

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Ранее, 22 апреля 2022 года, Минюст России внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

1 февраля текущего года Басманный суд столицы приговорил журналиста к восьми годам заключения заочно за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ.

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