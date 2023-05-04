На МАКС-2023 будет представлен беспилотный транспортный самолет

Премьера российского беспилотного транспортного самолета состоится на авиасалоне МАКС-2023. Об этом 4 мая сообщили на сайте мероприятия.

«Компания «Вертолеты России» представит первый беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «БАС200», сертифицированный Авиационным регистром России для коммерческой эксплуатации. Кроме того, состоится мировая премьера беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования, разработанного одним из ведущих российских авиастроителей», — говорится в сообщении.

Ключевой темой авиасалона станет создание и применение беспилотных авиационных систем (БАС). Их экспозиция займет отдельный павильон, в котором разместятся стенды ведущих российских компаний-производителей и эксплуатантов БАС.

«Участники салона представят сервисы для многих отраслей народного хозяйства, реализованные на базе БАС, в том числе решения по аэрофотосъемке, мониторингу, обработке сельхозугодий, авиационной доставке грузов», — рассказала пресс-служба авиасалона.

Авиасалон МАКС-2023 пройдет с 25 по 30 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее, 27 апреля, президент России Владимир Путин отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников. Он поручил своему помощнику Максиму Орешкину помочь в этом вопросе, а после доложить о результатах.

Также в этот день в ходе совещания по развитию беспилотной авиации вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что российское правительство совместно с Центробанком планирует разработать механизм, который сделал бы страхование беспилотников более доступным. На данный момент размер страховки может достигать 70% стоимости изделия, сказал он.

Путин заявил, что в будущем объем отрасли беспилотной авиации может достигнуть 1 трлн рублей. Он также подчеркнул, что сфера беспилотных авиационных систем крайне важна для страны и требует серьезной вовлеченности.

Кроме того, 27 апреля сообщалось, что на территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин во время визита президента России в индустриальный парк рассказал, что здесь уже в 2023 году построят дополнительно два корпуса. Общая площадь парка при этом составляет 120 тыс. кв. м.