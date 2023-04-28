Белоусов рассказал о работе над снижением стоимости страхования БПЛА

Российское правительство совместно с Центробанком планирует разработать механизм, который сделал бы страхование беспилотников более доступным. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Планируем совместно с Банком России заняться отработкой подходов к снижению стоимости страхования беспилотников», — сказал он.

В ходе совещания у президента РФ по развитию беспилотной авиации Белоусов отметил, что на сегодняшний день размер страховки может достигать 70% стоимости изделия.

Между тем российский лидер Владимир Путин высоко оценил перспективы отрасли беспилотных летательных аппаратов. По мнению главы государства, в будущем ее объем может достигнуть 1 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что сфера беспилотных авиационных систем крайне важна для страны и требует серьезной вовлеченности.

Кроме того, президент заявил, что Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Как отметил российский лидер, соблюдение мер безопасности не должно тормозить технологическое развитие.

Ранее, 25 апреля, замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в течение двух лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник» на территории региона.

В начале марта источник «Известий» сообщил о том, что в РФ приступят к серийному выпуску воздушных беспилотников. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил собеседник издания. При этом в ближайшие три года будет нужно порядка 8 тыс. беспилотных летательных аппаратов, их стоимость перевалит за 50 млрд рублей.