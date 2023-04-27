Путин призвал Росавиацию цифровизировать воздушное движение

Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Об этом 27 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в индустриальном парке «Руднево».

«Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это. Если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится», — сказал он.

Также глава государства отметил, что соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы.

По словам Путина, беспилотная авиация требует структурных изменений. Он призвал приложить все усилия для того, чтобы развивать данную сферу в России.

Ранее в этот день сообщалось, что на территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин во время визита президента России в индустриальный парк рассказал, что здесь уже к 2023 году построят дополнительно два корпуса. Общая площадь парка, при этом, составляет 120 тыс. кв. м.

В «Руднево» будет находиться 20% от всех промышленный предприятий Москвы. Ожидается, что это место станет центром беспилотного авиастроения, ключевая составляющая которого — экологически чистое производство БПЛА, рассказал Собянин.

25 апреля, замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в течение двух лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник» на территории региона.

Кроме того, 3 марта источник «Известий» сообщал, что в России будут серийно выпускать воздушные беспилотники — правительство формирует госзаказ на них до 2030 года. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил источник.