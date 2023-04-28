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Путин призвал поддерживать российские разработки для беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин 27 апреля отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников.

Российский лидер призвал обратить внимание на необходимость поддержки отечественных разработчиков в сфере беспилотной авиации в ходе беседы с представителями компаний по производству дронов. Один из участников встречи рассказал о создании его компанией протокола связи между беспилотниками и операторами, работающего эффективнее используемого сейчас американского TCP/IP. Предприниматель попросил поддержать эту разработку.

Президент, в свою очередь, поручил своему помощнику Максиму Орешкину помочь в этом вопросе, а после доложить о результатах.

«Если действительно у вас более продвинутые есть предложения, свои собственные, то, конечно, надо сделать всё, чтобы их поддержать. Ну а как же! Это и суверенитет технологический, конкурентоспособность и независимость», — сказал президент.

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Ранее в этот день в ходе совещания по развитию беспилотной авиации вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что российское правительство совместно с Центробанком планирует разработать механизм, который сделал бы страхование беспилотников более доступным. На данный момент размер страховки может достигать 70% стоимости изделия, сказал он.

Владимир Путин заявил, что в будущем объем отрасли беспилотной авиации может достигнуть 1 трлн рублей. Он также подчеркнул, что сфера беспилотных авиационных систем крайне важна для страны и требует серьезной вовлеченности.

Кроме того, 27 апреля сообщалось, что на территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин во время визита президента России в индустриальный парк рассказал, что здесь уже в 2023 году построят дополнительно два корпуса. Общая площадь парка при этом составляет 120 тыс. кв. м.

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