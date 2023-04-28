Путин призвал поддерживать российские разработки для беспилотников

Президент России Владимир Путин 27 апреля отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников.

Российский лидер призвал обратить внимание на необходимость поддержки отечественных разработчиков в сфере беспилотной авиации в ходе беседы с представителями компаний по производству дронов. Один из участников встречи рассказал о создании его компанией протокола связи между беспилотниками и операторами, работающего эффективнее используемого сейчас американского TCP/IP. Предприниматель попросил поддержать эту разработку.

Президент, в свою очередь, поручил своему помощнику Максиму Орешкину помочь в этом вопросе, а после доложить о результатах.

«Если действительно у вас более продвинутые есть предложения, свои собственные, то, конечно, надо сделать всё, чтобы их поддержать. Ну а как же! Это и суверенитет технологический, конкурентоспособность и независимость», — сказал президент.

Ранее в этот день в ходе совещания по развитию беспилотной авиации вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что российское правительство совместно с Центробанком планирует разработать механизм, который сделал бы страхование беспилотников более доступным. На данный момент размер страховки может достигать 70% стоимости изделия, сказал он.

Владимир Путин заявил, что в будущем объем отрасли беспилотной авиации может достигнуть 1 трлн рублей. Он также подчеркнул, что сфера беспилотных авиационных систем крайне важна для страны и требует серьезной вовлеченности.

Кроме того, 27 апреля сообщалось, что на территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин во время визита президента России в индустриальный парк рассказал, что здесь уже в 2023 году построят дополнительно два корпуса. Общая площадь парка при этом составляет 120 тыс. кв. м.