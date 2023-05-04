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Аналитики назвали округа и районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

Аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка: наиболее выгодно можно снять жилье в Новой Москве
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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За год почти во всех округах Москвы стоимость аренды снизилась, за исключением Зеленоградского административного округа (ЗелАО), сообщили «Известиям» 4 мая аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка.

«Арендная плата в среднем сократилась на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано в центре Москвы: в ЦАО цена аренды стала меньше на 16%», — отметили эксперты.

По их информации, в апреле этого года самые бюджетные предложения можно было найти в удаленных от центра округах: ТАО (41 тыс. рублей), ЗелАО (42,3 тыс.) и НАО (50,8 тыс.). Умеренная стоимость аренды объясняется как географическим расположением, так и низкой транспортной доступностью, менее развитой инфраструктурой.

При этом в апреле число объявлений о сдаче недвижимости вернулось к уровню весны 2022-го, но арендные ставки остаются ниже прошлогодних на 11%. Эксперты считают, что это связано с поведенческими особенностями арендодателей.

«Прошлой осенью в столице уменьшилось количество потенциальных арендаторов, и собственники по инерции сдают жилье по сниженным ценам», — отметили они.

Районы с самыми бюджетными вариантами аренды расположены в Троицком, Новомосковском, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном округах Москвы.

«Наиболее выгодно можно снять жилье в Новой Москве — Троицке (41,4 тыс. рублей) и Щербинке (43,6 тыс.)», — сообщили аналитики.

Также в топ-10 районов с наименьшей стоимостью аренды входят Косино-Ухтомский район, Южное Бутово, Новокосино, Бибирево, Бирюлево Западное, Братеево, Ивановское, Некрасовка.

«Стоимость аренды в недорогих районах значительно ниже средних показателей по столице. Так, в апреле 2023 года аренда однокомнатной столичной квартиры (38 кв. м) в среднем стоила 43 тыс. рублей, двухкомнатной (56 кв. м) — 67 тыс. рублей, трехкомнатной (100 кв. м) — 135 тыс. рублей», — подчеркнули специалисты.

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Ранее, 25 апреля, аналитики ДОМ.РФ сообщили «Известиям», что на рынке арендного жилья в России в I квартале 2023-го наблюдалась стабилизация ситуации. По их информации, баланс восстанавливается после значительного роста предложения в 2022-м. Как они уточнили, арендодатели стали публиковать меньше новых объявлений. Кроме того, зафиксировано оживление спроса.

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