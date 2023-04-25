Аналитики сообщили о стабилизации на рынке арендного жилья в России

На рынке арендного жилья в России наблюдается стабилизация. Баланс восстанавливается после значительного роста предложения в 2022-м, сообщили «Известиям» 25 апреля аналитики ДОМ.РФ, составившие «Обзор рынка аренды за I квартал 2023 года».

Так, прошлый год характеризовался резким увеличения предложения аренды жилья в стране, существенно опережающим спрос.

«В I квартале этого года рынок аренды стал возвращаться к равновесному состоянию: объем актуальных объявлений в России снизился до 92 тыс. (–4% к IV кварталу 2022 года и –17% к I кварталу 2022 года). Арендодатели стали публиковать меньше новых объявлений, кроме того, наблюдалось оживление спроса», — отметили эксперты.

При этом уточняется, что выравнивание баланса ведет к замедлению удешевления аренды недвижимости, которое было в 2022-м.

Так, средняя стоимость аренды квартиры в январе – марте этого года в Москве сохранилась на уровне конца 2022-го (около 65 тыс. рублей в месяц), в то время как в Санкт-Петербурге и других российских городах ее снижение замедлилось.

24 марта сообщалось, что, согласно рейтингу «Авито Недвижимости», дороже всего аренда однокомнатных квартир обходится жителям Сочи (63% от зарплаты). При этом в Тюмени за такое жилье платят меньше всего — 19% от зарплаты проживающего в городе.