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Аналитики сообщили о стабилизации на рынке арендного жилья в России

Аналитики ДОМ.РФ: на рынке арендного жилья в России наблюдается стабилизация
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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На рынке арендного жилья в России наблюдается стабилизация. Баланс восстанавливается после значительного роста предложения в 2022-м, сообщили «Известиям» 25 апреля аналитики ДОМ.РФ, составившие «Обзор рынка аренды за I квартал 2023 года».

Так, прошлый год характеризовался резким увеличения предложения аренды жилья в стране, существенно опережающим спрос.

«В I квартале этого года рынок аренды стал возвращаться к равновесному состоянию: объем актуальных объявлений в России снизился до 92 тыс. (–4% к IV кварталу 2022 года и –17% к I кварталу 2022 года). Арендодатели стали публиковать меньше новых объявлений, кроме того, наблюдалось оживление спроса», — отметили эксперты.

При этом уточняется, что выравнивание баланса ведет к замедлению удешевления аренды недвижимости, которое было в 2022-м.

Так, средняя стоимость аренды квартиры в январе – марте этого года в Москве сохранилась на уровне конца 2022-го (около 65 тыс. рублей в месяц), в то время как в Санкт-Петербурге и других российских городах ее снижение замедлилось.

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24 марта сообщалось, что, согласно рейтингу «Авито Недвижимости», дороже всего аренда однокомнатных квартир обходится жителям Сочи (63% от зарплаты). При этом в Тюмени за такое жилье платят меньше всего — 19% от зарплаты проживающего в городе.

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